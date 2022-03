Jazz O Château Saint-Quay-Portrieux, 21 avril 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Jazz O Château Centre des Congrès Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-04-21 19:30:00 – 2022-04-21 Centre des Congrès Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Le Festival Jazz ô Château revient pour sa septième édition, qui se déroulera du 16 au 24 avril 2022 ! Au menu, un programme étoffé et varié, avec sept jours d’animations et de concerts à Saint-Quay-Portrieux et à Tréveneuc, autour du château de Pommorio.

Retrouvez le groupe “Singing in the Rennes” en concert au bar Les Barriques sur Pattes.

Retrouvez toute la programmation du festival sur www.jazzochateau.fr

