JAZZ NOUVELLES ORLEANS, 28 mai 2022, .

JAZZ NOUVELLES ORLEANS

2022-05-28 – 2022-05-28

L’orchestre toulousain Jazzcats revient avec panache à Béziers pour faire revivre l’âme des grandes formations de l’ère du swing. Avec des incursions de couleur rythmique variées dans la biguine, le charleston, le rythm and blues de Ray Charles, le répertoire français des Salvador, Trenet, Gainsbourg et Nougaro et un sextet aux accents de Louis Armstrong et Duke Ellington, l’orchestre vous fait revivre l’âge d’or du swing.

Payant – réservation conseillée.

