Médiathèque Saint Marceau, le samedi 12 mars 2022 à 15:00

Croisement esthétique et regard peu connu sur la musique improvisée autour de compositeurs argentins d’aujourd’hui. Un mélange coloré, qui va du tango au jazz américain, tout en revendiquant l’héritage africain. Avec Florian Roussel, accordéon / Sébastien Hennebelle, clarinette / Jean-Baptiste Cuenot, cor et Patrick Sintès, contrebasse

Entrée libre

Concert de jazz et de musique improvisée Médiathèque Saint Marceau 1 Rue des Roses 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T17:00:00

