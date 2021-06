Orléans Médiathèque d'Orléans Loiret, Orléans Jazz Notes – Volume 11: The Doors Médiathèque d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Jazz Notes – Volume 11: The Doors Médiathèque d’Orléans, 9 décembre 2021-9 décembre 2021, Orléans. Jazz Notes – Volume 11: The Doors

Médiathèque d’Orléans, le jeudi 9 décembre à 18:30

Ce concert présente l’échappée sauvage du groupe emblématique de la pop culture américaine des années 70, The Doors, au travers de ses compositions et des écrits singuliers de son poète et chanteur météore Jim Morrison. Avec Marion Paquier, chant, flûte / Eric Bernard, basse électrique / Gilles Theureau, daf, tombak et Patrick Sintès, ukulélés

Entrée libre

Concert de jazz Médiathèque d’Orléans place Gambetta 45000 Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T18:30:00 2021-12-09T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque d'Orléans Adresse place Gambetta 45000 Ville Orléans lieuville Médiathèque d'Orléans Orléans