Saint-Jean-de-la-Ruelle Médiathèque Anna Marly Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Jazz Notes Volume 11 : The Doors Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Jazz Notes Volume 11 : The Doors Médiathèque Anna Marly, 4 décembre 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Jazz Notes Volume 11 : The Doors

Médiathèque Anna Marly, le samedi 4 décembre à 15:00

La musique du groupe emblématique de la pop culture américaine des années 70, ainsi que l’œuvre du poète météore Jim/James Douglass Morrison. Des compositions et des écrits singuliers qui jalonnent l’échappée sauvage du groupe.

Entrée libre / pass sanitaire obligatoire

Avec : Marion Paquier (chant, flûte), Eric Bernard (basse électrique), Gilles Theureau (daf, tombak), Patrick Sintès (ukulélés) Médiathèque Anna Marly 61, rue Charles BEAUHAIRE Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Médiathèque Anna Marly Adresse 61, rue Charles BEAUHAIRE Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle