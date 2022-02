Jazz ‘n cité rouge belle de mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Jazz ‘n cité rouge belle de mai, 28 février 2022, Marseille. Jazz ‘n cité

rouge belle de mai, le lundi 28 février à 21:00

Chaque soirée est unique selon les musiciens qui composent les ensembles jazz ou Jazz-band. Depuis les grands standard, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Charlie Parker… Jusqu’aux compositions des enseignants ou des élèves, un programme Jazz’n Cité qui se termine par le “boeuf”, laissant place à une improvisation savamment menée. Avec les élèves du département jazz des classes de basse, batterie, contre basse, piano, saxophone et ensemble jazz dirigées par : Jean – François MERLIN et Wim WELKER (Guitare), Gilles ALAMEL (Batterie), José ASSA (Piano), Yves LAPLANE (Piano), Edouard THOMMERET (Saxophone), Joseph CRIMI (Basse et contrebasse))

Entrée libre

♫♫♫ rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-02-28T21:00:00 2022-02-28T23:30:00

