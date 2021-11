Paris La Gare île de France, Paris JAZZ MI-PUNK MI-CALIN La Gare Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JAZZ MI-PUNK MI-CALIN La Gare, 7 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 7 novembre 2021

de 21h à 0h

Le dimanche 14 novembre 2021

de 21h à 0h

Le dimanche 21 novembre 2021

de 21h à 0h

Le dimanche 28 novembre 2021

de 21h à 0h

Le dimanche 5 décembre 2021

de 21h à 0h

Le dimanche 12 décembre 2021

de 21h à 0h

Le dimanche 19 décembre 2021

de 21h à 0h

gratuit

CRÉATURE SURVOLTÉE PULSANTE DADA POST-INDUSTRIEL. CHANGE TA VIE. CRÉATURE SURVOLTÉE PULSANTE DADA POST-INDUSTRIEL. CHANGE TA VIE. —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Concerts -> Jazz La Gare 1 Avenue Corentin Cariou Paris 75019 Contact : La Gare 000000000 Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-11-07T21:00:00+01:00_2021-11-08T00:00:00+01:00;2021-11-14T21:00:00+01:00_2021-11-15T00:00:00+01:00;2021-11-21T21:00:00+01:00_2021-11-22T00:00:00+01:00;2021-11-28T21:00:00+01:00_2021-11-29T00:00:00+01:00;2021-12-05T21:00:00+01:00_2021-12-06T00:00:00+01:00;2021-12-12T21:00:00+01:00_2021-12-13T00:00:00+01:00;2021-12-19T21:00:00+01:00_2021-12-20T00:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Gare Adresse 1 Avenue Corentin Cariou Ville Paris lieuville La Gare Paris