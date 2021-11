Talence L'antirouille Gironde, Talence Jazz Messengers L’antirouille Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Jazz Messengers L’antirouille, 19 novembre 2021, Talence. Jazz Messengers

L’antirouille, le vendredi 19 novembre à 20:30

Concert autour du groupe légendaire Jazz Messengers avec les artistes enseignants du département Jazz et Musiques actuelles. Tarif 5 euros. Réservation (Billetterie en ligne) et sur le site de Rock et Chanson. Concert autour du groupe légendaire Jazz Messengers avec les artistes enseignants du département Jazz et Musiques actuel L’antirouille 181 Rue François BOUCHER 33400 TALENCE Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu L'antirouille Adresse 181 Rue François BOUCHER 33400 TALENCE Ville Talence lieuville L'antirouille Talence