Le Non-Lieu, le dimanche 30 janvier à 17:00

Les Jazz Messenger Spirit revisitent le répertoire des Jazz Messengers avec des arrangements personnels et inédits. Mais en gardant l’instrumentation d’origine pour leur son si spécifique (Spirit….) Thierry Amiot : trompette, arrangements René Fortuné : sax ténor Igor Nsonov : trombone , arrangements Yoann Combe : piano Jean-Yves Abecassis : contrebasse Claude Ménillo : batterie PAF : 10€ + adh./ Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces Le Non-Lieu 67, rue de La Palud M° Estrangin ou ND du Mont Tramway : Place de Rome Pkg : Cours Julien ou Préfecture OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le concert MERCI DE RESERVER !

10€ + adhésion

♫JAZZ♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T17:00:00 2022-01-30T20:00:00

