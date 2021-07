Jazz & Marionnettes Le Cri du port, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Marseille.

Jazz & Marionnettes

Le Cri du port, le mercredi 28 juillet à 10:00

Jazz et marionnettes avec Paul Pioli et Stéphane Lefranc – Quand l’univers de la marionnette rencontre celui du jazz. Le guitariste de jazz Paul Pioli et le comédien-marionnettiste Stéphane Lefranc de la compagnie du Funambule croisent leurs univers. Babil la marionnette découvre la guitare et ses expressions musicales particulières au jazz et à l’improvisation. Les émotions se succèdent après la crainte et l’étonnement, vient l’échange et l’amitié. La communication et l’interaction des interprètes nous emportent dans une succession rythmes et d’émotions. Le jazz c’est l’improvisation, Stéphane Lefranc joue aussi le jeu, le temps de nous faire découvrir la création d’un personnage éphémère en interaction avec la musique de Paul Pioli. Le Cri du Port Entrée libre, à réserver ici : [https://www.helloasso.com/…/evenem…/jazz-et-marionnettes](https://www.helloasso.com/…/evenem…/jazz-et-marionnettes) 10h

Gratuit sur réservation

Le Cri du port 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T11:30:00