Jazz Manouche Montfarville, 2 octobre 2021, Montfarville.

Jazz Manouche 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02

Montfarville Manche Montfarville

Le “Voyage” que propose Am ketenes dépasse le cadre du jazz manouche et appelle à une mystérieuse communion des cultures. Celles du jazz, des Balkans, de l’Europe et de l’Orient.

Une voix qui parle à tous et à chacun, intimement. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le “Voyage” que propose Am ketenes dépasse le cadre du jazz manouche et appelle à une mystérieuse communion des cultures. Celles du jazz, des Balkans, de l’Europe et de l’Orient.

Une voix qui parle à tous et à chacun, intimement. Gratuit pour…

+33 2 33 54 07 70

Le “Voyage” que propose Am ketenes dépasse le cadre du jazz manouche et appelle à une mystérieuse communion des cultures. Celles du jazz, des Balkans, de l’Europe et de l’Orient.

Une voix qui parle à tous et à chacun, intimement. Gratuit pour les moins de 18 ans.

dernière mise à jour : 2021-09-17 par