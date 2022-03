JAZZ MANOUCHE BLUES FLAMENCO Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Lioux-les-MongesLioux-les-Monges Catégories d’évènement: Creuse

Lioux-les-Monges

JAZZ MANOUCHE BLUES FLAMENCO Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges, 26 mars 2022, Lioux-les-MongesLioux-les-Monges. JAZZ MANOUCHE BLUES FLAMENCO LA GRANGE Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26

Lioux-les-Monges Creuse LA GRANGE Lioux-les-Monges Creuse Lioux-les-Monges DUO DE GUITARES vivalioux@orange.fr +33 5 55 67 59 94 LA GRANGE Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges

dernière mise à jour : 2022-03-15 par OT d’Auzances

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Lioux-les-Monges Autres Lieu Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Adresse LA GRANGE Ville Lioux-les-MongesLioux-les-Monges lieuville LA GRANGE Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Departement Creuse

Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Lioux-les-MongesLioux-les-Monges Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lioux-les-mongeslioux-les-monges/

JAZZ MANOUCHE BLUES FLAMENCO Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges 2022-03-26 was last modified: by JAZZ MANOUCHE BLUES FLAMENCO Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges Lioux-les-Monges 26 mars 2022 Creuse Lioux-les-Monges

Lioux-les-MongesLioux-les-Monges Creuse