Jazz Maltais : Blue Tangerine + Sandro Zerafa 4tet LE 360 Paris music factory, 15 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 15 avril 2022

de 20h30 à 22h00

Découvrez BLUE TANGERINE, un ensemble de jazz franco-maltais de 10 musiciens et le quartet du guitariste Maltais Sandro Zerafa au 360 Paris Music Factory !

Première partie

BLUE TANGERINE, un ensemble de jazz franco-maltais de 10 musiciens, dirigés par Vincent Jacqz, créé avec le soutien du Malta Jazz Festival pour favoriser les échanges internationaux entre musiciens professionnels français et maltais. Le groupe présente une musique très colorée, qui s’inscrit dans la grande tradition du jazz et de la musique brésilienne. Le répertoire contient des réappropriations de « choros » brésiliens au caractère festif, des morceaux d’Hermeto Pascoal, et des compositions originales, dont plusieurs chansons interprétées par la voix cristalline d’Angela Vella Zarb.

Deuxième partie

Le quartet du guitariste Maltais Sandro Zerafa avec Laurent Coq au piano, Yoni Zelnik à la contrebasse et Francesco Ciniglio à la batterie. Sandro Zerafa habite à Paris depuis 2000 et est devenu rapidement un guitariste incontournable de la scène jazz française. Il s’entoure des meilleurs musiciens de sa génération pour nous présenter une musique fraiche et originale, qui s’inscrit dans les meilleures productions du jazz actuel international.

LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018

Contact : https://le360paris.com/

