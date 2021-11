Jazz Magic Le Vigan Le Vigan, 11 novembre 2021, Le ViganLe Vigan.

Jazz Magic Salle Lucie Aubrac Le Vigan Le Vigan

2021-11-11 – 2021-11-11

Le Vigan 30120 Salle Lucie Aubrac Le Vigan 30120

Le Vigan

A 20h30.Dans l’arène, un magicien et un musicien font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction, offrant au public une joute verbale tant visuelle que sonore. Et tout au long du spectacle, une conversation sur l’art d’improviser guidée par les émotions avec le public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…Le magicien improvise en piochant dans son répertoire en fonction des interactions développées avec le public.On observe à priori une approche similaire avec la musique Jazz, il y a classiquement des thèmes, des standards, etc.. qui fournissent aux musiciens une architecture d’improvisation. Le pianiste, lui, part d’une couleur, d’une image et invente une suite d’accords particulière qui évoque telle ou telle émotion et ainsi nait une histoire qu’il développe et à laquelle il tente de trouver une fin.Spectacle accueilli en partenariat avec le Théâtre Albarède, et avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, dans le cadre de La Nuit du Cirque et de Temps de Cirque.À partir de 8 ansTarif plein 12€ / Tarif réduit 8€ / gratuit pour les moins de 16 ansInfos et réservations : 04 67 81 66 00 / service.accueil@levigan.fr

service.accueil@levigan.fr +33 4 67 81 66 00

Droits libres

Salle Lucie Aubrac Le Vigan Le Vigan

dernière mise à jour : 2021-10-28 par