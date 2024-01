Jazz Magazine : Elliavir/Lou Rivaille Studio de l’Ermitage Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif sur place : 25 EUR

Prévente : 20 EUR

Sortie de l’album : Rewind (Kyudo Records / L’autre distribution – 2023). Jazz Magazine présente Lou Rivaille, Elliavir

À la croisée des chemins entre jazz vocal et instrumental, reliant avec brio musiques nordiques et pop moderne, ElliAViR nous invite à se laisser transporter par les paysages de son carnet de voyage sonore.

La voix de Lou Rivaille et la trompette de Rémi Flambard s’entremêlent et virevoltent, tissant des mélodies envoutantes enrichies et portées par le trio complice que forment Christophe Waldner au piano, Cyril Billot à la contrebasse et Maxime Mary à la batterie.

Comme les cinq organes vitaux d’une entité en libre évolution, les artistes d’ElliAViR offrent pulsations et respirations à une musique accessible à toutes les oreilles et âmes grandes ouvertes.

Le public n’a plus qu’à s’abandonner dans les bras de ce nouvel être hybride qui combine avec brio l’illusion, la fascination et l’onirisme.

Lou Rivaille : Chant, Compositions

Rémi Flambard : Trompette

Christophe Waldner : Piano

Cyril Billot : Contrebasse

Maxime Mary : Trompette

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/lou-rivaille https://www.instagram.com/lourivaille/ https://www.instagram.com/lourivaille/ https://www.billetweb.fr/lou-rivaille

