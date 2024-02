Jazz Magazine : Arnaud Dolmen & Leo Montana Studio de l’Ermitage Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif prévente : 20 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Jazz Magazine présente le concert de sortie du nouvel album d’Arnaud Dolmen et de Leonardo Montana, « LéNo »

Prenez deux musiciens talentueux et inspirés, deux amis de longue date, dont le bonheur de jouer ensemble est tangible et se ressent dans leurs compositions. Prenez un batteur, dont le style percussif incomparable vous embarque dans une odyssée sensorielle puissante. Ajoutez un pianiste chevronné aux riffs hypnotiques et aux improvisations flamboyantes. Vous obtiendrez un duo captivant dont l’osmose musicale et humaine devient la promesse d’un voyage.

Arnaud Dolmen et Leonardo Montana ne jouent pas ensemble par hasard. Leur duo est le fruit d’une rencontre à la fois spirituelle et artistique, mêlant deux énergies créatrices, qui, quand elles se connectent entre elles, produisent quelque chose de merveilleux.

Arnaud Dolmen : Batterie, glockenspiel et chœurs

Leonardo Montana : Piano et chœurs

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/arnaud-dolmen-et-leonardo-montana—jazz-magazine https://www.facebook.com/Arnauddolmen https://www.facebook.com/Arnauddolmen https://www.billetweb.fr/arnaud-dolmen-leo-montana-jazz-magazine

