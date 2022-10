Jazz Latino « Barokossa » à La Chevalerie

2022-11-18 – 2022-11-18 Barokossa – Jazz latino avec Joseph Lapchine (Saxophones alto, soprano, ténor)

Olivier Colas (claviers)

Merwan Djane (Basse, compositions)

Christian Millanvois (Batterie, percussions, chant) Bienvenidos al pais de Barokossa ! Un véritable voyage en terres inconnues, fraternel, ouvert et généreux, ou se mêlent et s’enchevêtrent une multitude de styles musicaux de différentes origines, avec pour socle la musique latino-américaine et le jazz. Vendredi 18 novembre à 20h30

Salle de La Chevalerie – Saint-Amour Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 € (Demandeurs d’emplois, RSA, étudiants)

Tarif jeunes : 5 € (Enfants de moins de 16 ans)

La billetterie du théâtre est ouverte uniquement les soirs de représentations, une heure avant le début des spectacles.

Les spectacles « Carte blanche » sont au tarif unique de 10 €

Il est également possible de se procurer des billets auprès de l’office de tourisme Porte du Jura aux heures et jours d’ouverture au public :

1 place d’armes, Saint-Amour

