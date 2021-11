Jazz Jam Special Swing aux Piaules avec Baptiste Ferrandis, Noé Clerc and Guest Les Piaules, 4 novembre 2021, Paris.

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 4 Novembre, le trio Baptiste Ferrandis, Noé Clerc à l’accordéon et un special guest à la contrebasse. Ces artistes talentueux mettront à l’honneur le “Swing” avec le style Django Jazz Manouche ! Baptiste Ferrandis c’est une dose d’ecclectisme, de sensibilité et de technique. Aussi à l’aise dans le Jazz moderne que dans le Jazz swing, ce musicien polymorphe sévit au sein de differents projets Chrones, Six-Ring CIRCUS, Mental Climbers ou groupes Zamakan, Sarab. Avec Baptiste on en a plein les oreilles ! Noé Clerc est un accordéoniste aux multiples facettes. Il s’est formé au CNSMDP, a étudié la musique classique et contemporaine puis le jazz et les musiques improvisées. Il se produit au sein de formations de jazz et de musiques du monde, Undectet Band and Magik Malik, Habib Sheahdeh Hanna, avec l’Orchestre National de Jazz, Lesto Drom, Kosmopolitevitch Orchestar, Zaheen Khan et le chanteur Ujwal Nagar,… Il fonde en 2018 le Noé Clerc Trio, lauréat des concours internationaux Leopold Bellan et Jazz à St -Germain-des-Prés. La première partie de la Jam sera le trio, qui sera enflammé à ne pas en douter, et la deuxième partie ouverte aux musiciens alors ramenez vos instruments ! —————————————— Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Entrée Gratuite de 20h à 23h ! Jeudi 04 Novembre 2021 Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ Les Piaules Belleville 59 Boulevard de Belleville Paris

