Jazz Jam Session aux Piaules avec Baptiste Ferrandis, Remi Oswald et Corentin Giniaux (Special Swing) Les Piaules, 9 septembre 2021, Paris.

Les Piaules, le jeudi 9 septembre à 20:00

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 09 Septembre, le trio Baptiste Ferrandis, Remi Oswald aux guitares et Corentin Giniaux à la clarinette. Ces artistes talentueux mettront à l’honneur le “Swing” avec le style Django Jazz Manouche ! Baptiste Ferrandis c’est une dose d’ecclectisme, de sensibilité et de technique. Aussi à l’aise dans le Jazz moderne que dans le Jazz swing, ce musicien polymorphe sévit au sein de differents projets Chrones, Six-Ring CIRCUS, Mental Climbers ou groupes Zamakan, Sarab. Avec Baptiste on en a plein les oreilles ! Après avoir commencé son apprentissage de la musique avec le saxophone et la clarinette, Rémi Oswald tombe amoureux de la guitare. Après avoir développer son jeux au sein du centre des Musiques Didier Lockwood, il se spécialise dans la guitare Jazz Manouche. Il joue avec tout autant de maitrise le banjo avec lequel il revisite la musique de la Nouvelle Orléans. Il participe à de nombreux projets musicaux et groupes tels que RP Quartet, Kill Bob, Spirit of Chicago, Gipsy Traffic. Corentin Giniaux a suivi un cursus complet en conservatoire à la clarinette. Multi-instrumentiste (claviers, saxophones), rompu aux techniques de la musique électronique, il compose aussi des musiques de spectacles, pièces chorégraphiques et courts métrages, dont certaines ont été primées. Il fait de la clarinette basse sa priorité, et explore en particulier cet instrument au sein du sextet Les Rugissants mais sans abandonner la clarinette dans les groupes Django 47, Emergency Jazz Situation La première partie de la Jam sera le Duo, qui sera enflammé à ne pas en douter, et la deuxième partie ouverte aux musiciens alors ramenez vos instruments ! —————————————— Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, métro Belleville ou Couronnes. Baptiste Ferrandis [https://www.instagram.com/_baptistefe00](https://www.instagram.com/_baptistefe00) [https://www.facebook.com/baptiste.ferrandis](https://www.facebook.com/baptiste.ferrandis) [https://www.youtube.com/channel/UCRjbjRVrw_aoNQ6aLq20b4w](https://www.youtube.com/channel/UCRjbjRVrw_aoNQ6aLq20b4w) Rémi Oswald [https://www.instagram.com/remi.oswald](https://www.instagram.com/remi.oswald) [https://www.facebook.com/remi.oswald.1](https://www.facebook.com/remi.oswald.1) Corentin Giniaux [https://www.instagram.com/corentin_gx](https://www.instagram.com/corentin_gx) [https://www.facebook.com/corentin.giniaux](https://www.facebook.com/corentin.giniaux) [https://soundcloud.com/corentin-giniaux](https://soundcloud.com/corentin-giniaux)

Entrée Libre

La fameuse Jam Jam Session du Jeudi aux Piaules Belleville

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T20:00:00 2021-09-09T23:00:00