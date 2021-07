Jazz Jam Session aux Piaules avec Baptiste Ferrandis et Romain Vuillemin (Special Swing) Les Piaules, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Paris.

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 08 Juillet, pour le retour des Jazz Jam Session, le duo de guitaristes Baptiste Ferrandis et Romain Vuillemin. Ces deux artistes talentueux mettront à l’honneur le « Swing » avec le style Django Jazz Manouche ! Ils nous ont déjà démontré leur complicité sur scène alors assurement, ça va groover sévère ! Baptiste Ferrandis c’est une dose d’ecclectisme, de sensibilité et de technique. Aussi à l’aise dans le Jazz moderne que dans le Jazz swing, ce musicien polymorphe sévit au sein de differents projets Chrones, Six-Ring CIRCUS, Mental Climbers ou groupes Zamakan, Sarab. Avec Baptiste on en a plein les oreilles ! Romain Vuillemin est un virtuose de la guitare jazz, un amoureux de la période swing et ses représentants Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. En 2011, il monte son Quartet axé sur le Jazz Manouche, commence les tournées internationales à succès. Signe de ses qualités, il est aussi membre des collectifs Collectif Paris Swing et Umlaut Big Band. La première partie de la Jam sera le Duo, qui sera enflammé à ne pas en douter, et la deuxième partie ouverte aux musiciens alors ramenez vos instruments ! —————————————— Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, métro Belleville ou Couronnes.

Entrée Libre

