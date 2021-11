Paris Les Piaules Paris Jazz Jam Session aux Piaules avec Baptiste Ferrandis, Arsène Charry et Thomas Posner (Special Swing) Les Piaules Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nous avons le plaisir d’accueillir Jeudi 18 Novembre, le trio Baptiste Ferrandis, Arsène Charry aux guitares et Thomas Posner à la contrebasse. Ces artistes talentueux mettront à l’honneur le “Swing” avec le style Django Jazz Manouche ! Baptiste Ferrandis c’est une dose d’éclectisme, de sensibilité et de technique. Aussi à l’aise dans le Jazz moderne que dans le Jazz swing, ce musicien polymorphe sévit au sein de differents projets Chrones, Six-Ring CIRCUS, Mental Climbers ou groupes Zamakan, Sarab. Avec Baptiste on en a plein les oreilles ! Arsene Charry, a une formation académique au piano et aux percussions jusqu’à l’obtention avec mention de son 3ème cycle au conservatoire du Mans. Tombé amoureux de la guitare, il apprend l’instrument en autodidacte, tout en passant par plusieurs styles Rock, le Ska, le Métal, il se spécialise dans le Jazz manouche depuis de nombreuses années. Né à Ottawa en 1983, Thomas Posner fait ses études supérieures de contrebasse et basse électrique au Humber College de Toronto. Sideman recherché il s’est produit avec Thomas Ibanez, Martin Manfredi, Samuel Tessier, Hugo Dumoulin, Charlotte Planchou, Baiju Bhatt et bien d’autres. Accrochez-vous car le swing sera au rendez-vous pour la 1ère partie de la soirée, et la deuxième partie ouverte aux musiciens alors ramenez vos instruments ! —————————————— Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Entrée Gratuite de 20h à 23h ! Jeudi 18 Novembre 2021 Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ Les Piaules Belleville 59 Boulevard de Belleville Paris (M° Belleville ou Couronnes) Baptiste Ferrandis [https://www.instagram.com/_baptistefe00](https://www.instagram.com/_baptistefe00) [https://www.facebook.com/baptiste.ferrandis](https://www.facebook.com/baptiste.ferrandis) Arsène Charry [https://www.instagram.com/arsenecharry](https://www.instagram.com/arsenecharry) [https://www.facebook.com/Ars%C3%A8ne-Charry-576764219683813](https://www.facebook.com/Ars%C3%A8ne-Charry-576764219683813) Thomas Posner [https://www.facebook.com/thomas.posner.12](https://www.facebook.com/thomas.posner.12)

