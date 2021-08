Jazz Jam « Bring Your Horns avec Neil Saidi, Clément Daldosso et David Paycha (Zoot Collectif) Les Piaules, 12 août 2021, Paris.

Jazz Jam « Bring Your Horns avec Neil Saidi, Clément Daldosso et David Paycha (Zoot Collectif)

Les Piaules, le jeudi 12 août à 20:00

Le Jeudi 12 Août, nous avons rendez-vous avec la Jam Session « Bring Your Horns » de Neil Saidi qui sera accompagné de Clément Daldosso et David Paycha . Directeur artistique du Zoot Collectif Neil Saidi est un saxophoniste alto de talent. Il a eu la chance d’étudier avec des musiciens tels que Luigi Grasso, Nicolas Dary, Chris Byars, Ari Roland, Charlie Persip, Jimmy Owens, Cecil Bridgewater, Charles Tolliver et assiste aux master classes de Barry Harris à New York et en Europe. Il a la chance de jouer avec des musiciens qu’il admire comme Lee Hudson, Pasquale Grasso, Stefano Doglioni, Keith Balla, Jamale Davis, ainsi que des musiciens de sa génération. En france il partage la scène avec des musiciens tels qu’Alain Jean-Marie, Fabien Mary, Mourad Benhammou, Gilles Naturel, Philippe Soirat. Passé tout d’abord par l’apprentissage de la batterie puis du piano, Clément Daldosso tombe amoureux de la contrebasse à l’age de 15 ans. Originaire du sud-ouest, il décide de monter à Paris étudier au sein du conservatoire national supérieur de Musique. Il intègre le Zoot Collectif et à aussi jouer au côté de Matthieu Chazarenc, Manuel Rocheman, Rémi Vignolo, Bruno Ruder… David Paycha a déjà un beau parcours derrière lui, diplômé du CRR et du CNSMDP il multiplie les collaborations : il a notamment assuré la 1ère partie de Chick Corea au côté de Carl-Henri Morisset et Gabriel Gosse à la Philharmonie de Paris. Il est membre du zoot collectif mais a aussi monté le David Paycha Trio qui n’a fait qu’évoluer depuis sa création, et notamment grâce aux multiples prestations très appréciées du publique et de la presse, afin d’aboutir à un style tout à fait singulier, mêlant jazz, pop, musique du monde et tout autre style encore. En gros vous aurez droit à un ZOOT COLLECTIF TRIO et ça s’annonce grandiose ! La Première partie sera le concert et ensuite place à la Jam. Be there or be square! Bring your horns (ou autres instruments) Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. 20h, Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, metro Belleville ou Couronnes Entrée Libre sous présentation du Pass sanitaire

Entrée Libre, présentation du pass sanitaire

Jazz Jam Session aux Piaules + concert de Neil Saidi, Clément Daldosso et David Paycha (Zoot Collectif)

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T20:00:00 2021-08-12T23:00:00