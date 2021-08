Jazz Jam “Bring Your Horns aux Piaules Belleville avec Neil Saidi, Malte Arndal et Mattia Vendramin Les Piaules, 19 août 2021, Paris.

Le Jeudi 19 Août, nous avons rendez-vous avec la Jam Session “Bring Your Horns” de Neil Saidi (Sax) qui sera accompagné de Malte Arndal (Batterie) et Mattia Vendramin (Contrebasse). Directeur artistique du Zoot Collectif Neil Saidi est un saxophoniste alto de talent. Il a eu la chance d’étudier avec des musiciens tels que Luigi Grasso, Nicolas Dary, Chris Byars, Ari Roland, Charlie Persip, Jimmy Owens, Cecil Bridgewater, Charles Tolliver et assiste aux master classes de Barry Harris à New York et en Europe. Il a la chance de jouer avec des musiciens qu’il admire comme Lee Hudson, Pasquale Grasso, Stefano Doglioni, Keith Balla, Jamale Davis, ainsi que des musiciens de sa génération. En france il partage la scène avec des musiciens tels qu’Alain Jean-Marie, Fabien Mary, Mourad Benhammou, Gilles Naturel, Philippe Soirat. Malte Arndal est un brillant batteur qui a vécu entre Copenhague et New-York mais depuis quelques années à Paris. Il joue avec un swing qui lie chaque groupe et crée une cohésion au service de la musique. Son style de jeu charismatique a conduit à des collaborations musicales avec des musiciens tels que Tomas Franck, Jakob Dinesen, Bernt Rosengren, Ethan Iverson, Katia Schiavone, Monika Kabasele et Oilly Wallace. Il a monté aussi un trio et un quartet à son nom. Mattia Vendramin est un membre du Zoot Collectif. En provenance de Venise, il fait une tournée de 2ans en Europe avant de se fixer depuis quelques années à Paris. Il est devenu l’un des bassistes qui compte sur la scene Parisienne et accompagne des artistes tels que Luigi Grasso, Camille Bertault, Samuel Lerner, Neil Saidi, Hiroshi Murayama, Fady Farah et Jean-Baptiste Hardy. Ce trio s’annonce magique alors venez avec vos instruments ou votre énergie ! La Première partie sera le concert et ensuite place à la Jam. Be there or be square! Bring your horns (ou autres instruments) Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. 20h, Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, metro Belleville ou Couronnes Entrée Libre sous présentation du Pass sanitaire Neil Saidi [https://www.facebook.com/neil.saidi](https://www.facebook.com/neil.saidi) [https://www.instagram.com/therealneilsaidi/](https://www.instagram.com/therealneilsaidi/) Zoot Collectif [https://www.facebook.com/zootcollectif/](https://www.facebook.com/zootcollectif/) [https://www.instagram.com/zootcollectif/](https://www.instagram.com/zootcollectif/) Malte Arndal [https://www.facebook.com/malte.arndal](https://www.facebook.com/malte.arndal) [https://www.instagram.com/malte_arndal](https://www.instagram.com/malte_arndal) Mattia Vendramin [https://www.facebook.com/mattia.vendramin](https://www.facebook.com/mattia.vendramin)

Entrée Libre

