Le Jeudi 16 décembre, nous avons rendez-vous avec la Jam Session “Bring Your Horns” de Neil Saidi (Sax) qui sera accompagné de Germain Cornet(Batterie) et Alex Gilson (Contrebasse). Directeur artistique du Zoot Collectif Neil Saidi est un saxophoniste alto de talent. Il a eu la chance d’étudier avec des musiciens tels que Luigi Grasso, Nicolas Dary, Chris Byars, Ari Roland, Charlie Persip, Jimmy Owens, Cecil Bridgewater, Charles Tolliver et assiste aux master classes de Barry Harris à New York et en Europe. Il a la chance de jouer avec des musiciens qu’il admire comme Lee Hudson, Pasquale Grasso, Stefano Doglioni, Keith Balla, Jamale Davis, ainsi que des musiciens de sa génération. En france il partage la scène avec des musiciens tels qu’Alain Jean-Marie, Fabien Mary, Mourad Benhammou, Gilles Naturel, Philippe Soirat. Alex Gilson est un contrebassiste de Jazz Français. Après 3 ans passés à Bruxelles, il est maintenant basé à Paris. Il a sorti un disque sous son nom en 2015 appelé « Alex Gilson/La Bohème » mais est surtout un musicien Sideman. il a joué aux côté d’artistes tels que l’Amaury Faye trio avec Vincent Thekal (sax), Adrien Volant & Louis Godwin, le guitariste Toni Mora, Joachim Caffonnette etc… Germain Cornet est un des grands espoirs du Jazz Français. Il est batteur, compositeur et chef d’orchestre. Son style éclectique se caractérise aussi bien par sa puissance de swing inspirée d’Art Blakey que par sa sensibilité mélodique influencée par Jeff Hamilton. Il devient avec le Thomas Mayeras Trio, lauréat des Tremplins des festivals « Jazz 360 », « Pour le Jazz » et « Jazz Au Phare et a enregistré avec Tamir Hendelman, Pablo Campos, Zoot Collectif, Nicola Sabato et Jacques di costanzo quartet, Gilles Seemann et Ahmet Gülbay. Ce trio s’annonce magique alors venez avec vos instruments ou votre énergie positive ! La Première partie sera le concert et ensuite place à la Jam. Be there or be square! Bring your horns (ou autres instruments) Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. De 20h à 23h Happy Hour 17h-22h Cocktails : 6€ – Pinte de Bière : à partir de 4€ Les Piaules 59 Bd de Belleville, 75011 Paris Metro Couronnes (Ligne 2) ou Belleville (Ligne 2 et 11) Neil Saidi [https://www.facebook.com/neil.saidi](https://www.facebook.com/neil.saidi) [https://www.instagram.com/therealneilsaidi/](https://www.instagram.com/therealneilsaidi/) Zoot Collectif [https://www.facebook.com/zootcollectif/](https://www.facebook.com/zootcollectif/) [https://www.instagram.com/zootcollectif/](https://www.instagram.com/zootcollectif/) Alex Gilson [https://www.instagram.com/alex_gilson_bass](https://www.instagram.com/alex_gilson_bass) [https://www.facebook.com/alex.gilson](https://www.facebook.com/alex.gilson) Germain Cornet [https://www.facebook.com/germaincornetmusic](https://www.facebook.com/germaincornetmusic) [https://www.instagram.com/germain_cornet/](https://www.instagram.com/germain_cornet/)

Entrée Libre, consommations requises

