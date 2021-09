Jazz Jam “Bring Your Horns” aux Piaules Belleville avec César Poirier, Manuel Marchès et Germain Cornet Les Piaules, 2 septembre 2021, Paris.

Les Piaules, le jeudi 2 septembre à 20:00

Le Jeudi 02 Septembre, nous avons rendez-vous avec la Jam Session “Bring Your Horns” de César Poirier au Saxophone qui sera accompagné de Manuel Marchès à la contrebasse et Germain Cornet à la batterie. César Poirier est tout aussi talentueux avec sa clarinette qu’avec son saxophone. Il est membre du groupe de jazz Swing The Meeting, et du groupe de Géraud Portal “Let my children hear Mingus”. Vous avez également pu l’entendre jouer avec Yonathan Avishai, l’Amazing Keystone Big Band, Luigi Grasso Greenwich Sessions, Natalia M King, Jerome Etcheberry et même avec son propre sextet. Il est déjà considéré comme l’une des grandes figures du jazz actuel en France. Manuel Marchès a découvert le Jazz dans le sud-ouest il a monté son premier quartet. Après un passage aux USA, Il décide de mener à la fois une carrière d’enseignant au conservatoire de Bobigny et une carrière riche en collaboration. Il participe à de nombreux orchestres de la scène française comme le big band de Christophe Dal Sasso, le Big band de Jean-Loup Longnon, l’orchestre de Ludovic de Preissac, Stéphane Huchard Toutakoosticks & Tribute to Art, Nicolas Folmer , Sylvain Beuf, Sarah Lenka, Jun Miyake, ou Jeremy Monteiro… Il est le leader du groupe James Connolly avec Johnathan Blake et David Fettmann. Germain Cornet est un des grands espoirs du Jazz Français. Il est batteur, compositeur et chef d’orchestre. Son style éclectique se caractérise aussi bien par sa puissance de swing inspirée d’Art Blakey que par sa sensibilité mélodique influencée par Jeff Hamilton. Il devient avec le Thomas Mayeras Trio, lauréat des Tremplins des festivals « Jazz 360 », « Pour le Jazz » et « Jazz Au Phare et a enregistré avec Tamir Hendelman, Pablo Campos, Zoot Collectif, Nicola Sabato et Jacques di costanzo quartet, Gilles Seemann et Ahmet Gülbay. Ce trio s’annonce magique alors venez avec vos instruments ou votre énergie positive ! La Première partie sera le concert et ensuite place à la Jam. Be there or be square! Bring your horns (ou autres instruments) Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. 20h, Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, metro Belleville ou Couronnes Entrée Libre César Poirier [https://www.facebook.com/cesar.poirier.357](https://www.facebook.com/cesar.poirier.357) Zoot Collectif [https://www.facebook.com/zootcollectif/](https://www.facebook.com/zootcollectif/) [https://www.instagram.com/zootcollectif/](https://www.instagram.com/zootcollectif/) Manuel Marchès [https://www.facebook.com/manuelmarches](https://www.facebook.com/manuelmarches) [https://www.instagram.com/manuel_marches/](https://www.instagram.com/manuel_marches/) Germain Cornet [https://www.facebook.com/germaincornet](https://www.facebook.com/germaincornet) [https://www.instagram.com/germain_cornet/](https://www.instagram.com/germain_cornet/) [https://www.cornetgermain.com/](https://www.cornetgermain.com/)

Entrée Libre

La fameuse Jazz jam session aux Piaules Belleville

Les Piaules 59 boulevard de belleville, 75011 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T20:00:00 2021-09-02T23:00:00