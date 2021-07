Paris Les Piaules Paris Jazz Jam aux Piaules « Bring Your Horns avec Neil Saidi, Luca Fattorini et Francesco Ciniglio Les Piaules Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Jeudi 22 Juillet, nous avons rendez-vous avec la Jam Session « Bring Your Horns » de Neil Saidi. Membre du Zoot Collectif et saxophoniste alto de talent, Neil a invité pour cette session, deux immenses musiciens Italiens. Avec le sensationnel Francesco Ciniglio à la batterie et le génial contrebassiste Luca Fattorini, le trio s’annonce grandiose ! La Première partie sera le concert et ensuite place à la Jam. Gratuit de 20h à 23h. Be there or be square! Bring your horns (ou autres instruments) Ambiance conviviale, à manger et à boire sur place. Les Piaules, 59 boulevard de Belleville, metro Belleville ou Couronnes

Entrée Libre

