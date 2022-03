Jazz @Issy – Concert caritatif Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 17 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Jazz @Issy – Concert caritatif

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le jeudi 17 mars à 20:30

Le trio Serge Forté accompagné de Robin Mansanti vous propose « de Chopin à Miles… une petite histoire du Jazz ! », un concert au profit d’une de nos actions caritatives et humanitaire, notamment notre 21ème bourse étudiante. Depuis juin 2002, le Rotary-Club d’Issy-les- Moulineaux choisit chaque année un élève, issu du lycée Ionesco, et l’accompagne financièrement et moralement pendant au moins cinq années d’études supérieures. Les bénéfices des évènements organisés chaque année par le club sont principalement consacrés à cette action. **Un concert unique à ne pas manquer 17 mars 2022 – 20h30 à l’auditorium 11-13 rue Danton – Issy-les-Moulineaux.** Le Rotary est un réseau mondial de plus de 1,2 million de décideurs solidaires issus du monde des affaires, des professions libérales et du monde civil. Ils voient un monde où les gens se rassemblent et passent à l’action pour apporter un changement durable dans le monde, leur communauté et en eux-mêmes **Vente des billets :** **En magasin** OPTIC 2000 – 3, boulevard Voltaire AXA – 39, rue de l’Égalité **Par téléphone** 06 08 02 37 14 **Par mail** [[rotaryclub.issy@gmail.com](mailto:rotaryclub.issy@gmail.com)](mailto:rotaryclub.issy@gmail.com)

30 euros, sur inscription

Un concert au profit des actions caritatives et humanitaires du Rotary Club.

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:30:00