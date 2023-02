Jazz in Trivy – Nuit du boogie avec Fabrice Eulry, Anne Cadhilac, Lluis Coloma église Trivy Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

Saone-et-Loire EUR Une nuit du boogie explosive avec 3 noms … 3 personnalités … 3 grands du boogie.

Fabrice Eulry, pianiste fou incontournable est ouvert à toutes les musiques, mais son obsession est le boogie ; il transforme toutes les musiques, de la chanson aux airs d’opéra.

Lluis Coloma sait créer cette atmosphère du blues boogie, sa grande technique, sa virtuosité font de lui un des meilleurs représentants du blues, du boogie.

Anne Cadhilac, comédienne, chanteuse, compositeur, pianiste virtuose souvent burlesque, fantasque, loufoque, une véritable aventurière du spectacle.

