Jazz in Noyon Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Oise

Jazz in Noyon Noyon, 15 avril 2022, Noyon. Jazz in Noyon Noyon

2022-04-15 – 2022-04-17

Noyon Oise Noyon L’association Paris Noyon Jazz Festival a décidé d’organiser avec vous JAZZ IN NOYON 2022. Ces 6 jours de musiques organisés sur 2 Week-ends, vont permettre à la Cité Calvin de devenir la Capitale du jazz pour la deuxième fois! L’association Paris Noyon Jazz Festival a décidé d’organiser avec vous JAZZ IN NOYON 2022. Ces 6 jours de musiques organisés sur 2 Week-ends, vont permettre à la Cité Calvin de devenir la Capitale du jazz pour la deuxième fois! contact@jazzinnoyon.fr +33 6 80 48 19 19 https://jazzinnoyon.fr/ L’association Paris Noyon Jazz Festival a décidé d’organiser avec vous JAZZ IN NOYON 2022. Ces 6 jours de musiques organisés sur 2 Week-ends, vont permettre à la Cité Calvin de devenir la Capitale du jazz pour la deuxième fois! Jazz in Noyon

Noyon

dernière mise à jour : 2022-04-01 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Noyon, Oise Autres Lieu Noyon Adresse Ville Noyon lieuville Noyon Departement Oise

Noyon Noyon Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyon/

Jazz in Noyon Noyon 2022-04-15 was last modified: by Jazz in Noyon Noyon Noyon 15 avril 2022 Noyon Oise

Noyon Oise