Jazz in Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins, 28 mai 2022, Romanèche-Thorins.

Jazz in Moulin-à-Vent Château du Moulin-à-Vent 4 Rue des Thorins Romanèche-Thorins

2022-05-28 16:00:00 – 2022-05-28 23:00:00 Château du Moulin-à-Vent 4 Rue des Thorins

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

EUR 35 Depuis 2015, le festival Jazz in Moulin à Vent célèbre l’élégance et la complexité du Jazz et des vins de Moulin-à-Vent.

Cette journée est placée sous le signe de la convivialité et du partage. Elle permet au public de déguster les vins de chaque producteur présent, pour un moment d’échanges privilégiés, en l’accordant au monde du Jazz.

La programmation, à l’image des vins de l’appellation, se veut ambitieuse et élégante.

contact@jazzinmav.com +33 3 85 35 50 68 https://www.jazzinmoulinavent.com/

Château du Moulin-à-Vent 4 Rue des Thorins Romanèche-Thorins

