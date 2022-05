Jazz in Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire

Jazz in Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins, 28 mai 2022, Romanèche-Thorins. Jazz in Moulin-à-Vent Château du Moulin à Vent 4 rue des Thorins Romanèche-Thorins

2022-05-28 – 2022-05-28 Château du Moulin à Vent 4 rue des Thorins

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Jazz in Moulin-à-Vent, c’est quoi ? Chaque dernier samedi du mois de Mai, Jazz in Moulin-à-Vent fait la part belle à la musique et aux vins de Moulin-à-Vent, sur le site du Château du Moulin-à-Vent, domaine emblématique de l’appellation. Durant cette journée, 13 domaines phares de l’appellation Moulin-à-Vent offrent leurs vins à la dégustation. Les visiteurs présents peuvent ainsi échanger de manière privilégiée avec les vignerons et découvrir leurs savoir-faire, ainsi que la richesse et la diversité des terroirs de l’appellation. De manière mineure ou majeure, des concerts de jazz accompagnent toute la journée. De manière mineure, place à des artistes locaux ou régionaux en filigrane de la dégustation. De manière majeure, un concert d’une star internationale du jazz conclut la journée. Cette journée, placée sous le signe de la convivialité et du partage, permet au public de plonger au cœur du vignoble du Beaujolais !

L’édition 2022, c’est :

BEN (L’Oncle Soul) en concert dans le parc du Château, à partir de 20h.

Dégustation de vins de Moulin-à-Vent et rencontre des vignerons, dans la cour du Château : de 16h à 19h

contact@jazzinmav.com +33 3 85 35 50 68 https://www.jazzinmoulinavent.com/

Mots clés : Moulin-à-Vent, jazz, festival, vin

