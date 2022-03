JAZZ IN LEZ Castelnau-le-Lez, 25 mars 2022, Castelnau-le-Lez.

JAZZ IN LEZ Castelnau-le-Lez

2022-03-25 – 2022-03-25

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez

EUR 8 30 La 18ème édition du festival de musique jazz “Jazz in Lez” se déroulera les 11,18 et 25 mars 2022 au Kiasma

Organisé par l’espace Culturel Pierre Fournel de la Ville, le festival Jazz in Lez se tiendra sur trois vendredis et proposera au public, en plus des concerts, d’apprendre le swing à cette occasion.

Au programme:

Vendredi 11 mars à 20h30, le groupe MOJO ouvrira le festival. Le chanteur Jonathan Jeanton ainsi que les musiciens Vincent Boisseau, Guillaume Gardey de Soos, Emmanuel Beer et Lionel Martinez se produiront sur scène. Ce groupe aux airs de Dr John interprétera du blues, du zydeco, du boogie-woogie et de la funk.

Crooner Discount est un groupe de jazz mais également de swing vocal. Les 4 chanteurs et musiciens Vince Bassou à la guitare, Joseph Vu Van au piano, Charles Huck à la contrebasse et Simon Laurent à la batterie monteront sur scène le vendredi 18 mars à 20h30.

Eric Luter Sextet, trompettiste et chanteur reconnu, et fils du clarinettiste Claude Luter, se produira au festival le vendredi 25 mars à 20h30. Il sera accompagné des musiciens Gérard Saurel, François Mintrone, Jean-Jacques Meslem, Mathieu Cassagne et François Estassy.

Pass sanitaire obligatoire

Castelnau-le-Lez

