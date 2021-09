Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez, Hérault JAZZ IN LEZ Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

La 17ème édition du festival de musique jazz "Jazz in Lez" se déroulera les 1er et 15 octobre 2021 à l'espace culturel Pierre Fournel. Au programme: ►Vendredi 1er octobre – 20h30: Trio Open Tap ►Vendredi 15 octobre -20h30: Little Guinguette Pass sanitaire obligatoire

