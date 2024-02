JAZZ IN LEZ Castelnau-le-Lez, vendredi 22 mars 2024.

JAZZ IN LEZ Castelnau-le-Lez Hérault

La 20ème édition du festival de musique jazz « Jazz in Lez » se déroulera les 15, 22 et 29 mars à 20h30 au Kiasma

Le festival Jazz in Lez se tiendra sur trois vendredis et proposera au public, en plus des concerts, d’apprendre le swing à cette occasion.

Au programme:

Jazz in Lez La belle époque

Vendredi 15 mars à 20h30

Un voyage dans le temps … Bienvenue dans les années 1930 1950, quand le swing-jazz faisait son tour du monde ! Une voix nostalgique, une clarinette et deux guitares virtuoses font (re)vivre les vinyles de Benny Goodman, Charlie Christian, Ella Fitzgerald et leurs contemporains.

Jazz in Lez Blue swing 4tet

Vendredi 22 mars à 20h30

Venez redécouvrir les standards du Jazz avec des morceaux de Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, revisités avec brio par le Blue swing 4tet.

Jazz in Lez Marla and the Cool Chicken

Vendredi 29 mars à 20h30

Le groupe revisite les standards de la grande époque du Swing dans une ambiance festive et décontractée. La voix suave de la chanteuse est soutenue par une rythmique impeccable et des cuivres endiablés.

Tarifs 12€/ 8€

Pass Jazz in Lez 30€/20€ les 3 concerts. EUR.

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

1 Rue de la Crouzette

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

