Jazz in Langourla Le Mené, vendredi 2 août 2024.

Né en 1996, Jazz in Langourla ne cesse de cultiver son originalité. Ce festival est riche de rencontres insolites avec tous les talents du jazz sur un site magnifique de plein air couvert.

Dans un esprit de convivialité et de partage, le public et musiciens créent l’événement dans un cadre bucolique à l’acoustique exceptionnelle.

Programmation en cours.

SITE COUVERT (Emplacements assis debout) Jam sessions Expositions

Restauration sur place / accueil camping gratuit. .

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-04

Langourla

Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne jazzinlangourla@free.fr

