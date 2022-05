Jazz in Khariessa Martigues, 22 mai 2022, Martigues.

Jazz in Khariessa Avenue Charles de Gaulle Ancienne route de Marseille Martigues

2022-05-22 – 2022-05-22 Avenue Charles de Gaulle Ancienne route de Marseille

Martigues Bouches-du-Rhône

– Première partie.

Nadine Cohen et “Da House trio” avec Jean Paul Artéro contrebasse, Stéphane Mondésir piano et Bernard Césari batterie.

– Deuxième partie.

“Charline and the Kings” reçoit André Thus orgue Hammond B3. Avec Patrick Colasante saxophone flûte, Claude Vesco guitare, Christophe Hanotin claviers et Serge Aquilina batterie.

Un concert Jazz à la Villa Khariessa de Martigues, avec Nadine Cohen et “Da House trio”, “Charline and the Kings” et André Thus orgue Hammond B3.

Entracte avec cocktail dînatoire.

vermeulen.b@free.fr +33 6 07 52 06 76

