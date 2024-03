Jazz in Conchez Conchez-de-Béarn, dimanche 4 août 2024.

Jazz in Conchez Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Concerts de Jazz en plein air au cœur du village de Conchez-de-Béarn, joli bourg connu pour ses anciennes demeures béarnaises et bourgeoises. Au cœur des vignobles du Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, soirée de qualité et divertissante avec des groupes musicaux venant de tout horizon. Les visiteurs trouveront, sur la place du fronton, de quoi se restaurer avec des ardoises de tapas gourmandes et des vins du village. Plateaux gourmands & bar à vin.

Programme en cours de réalisation.

En cas de pluie, concerts à l’abri. 0 0 EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-08-04 18:30:00

fin : 2024-08-04

Place du fronton

Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

