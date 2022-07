Jazz in Breizh Créhen Créhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Créhen

Jazz in Breizh Créhen, 23 juillet 2022, Créhen. Jazz in Breizh

2 Rue du Stade Salle polyvalente Créhen Côtes d’Armor Salle polyvalente 2 Rue du Stade

2022-07-23 – 2022-07-23

Salle polyvalente 2 Rue du Stade

Créhen

Côtes d’Armor Créhen Soirée de jazz vocal

En première partie, le quartet ALEA composé de Anne-Lise Letertre au chant, Antoine Henry à la guitare, Gabriel Jégo aux percussions et Stéphane Leguérinel à la trompette.

Jazz et swing au rendez-vous. Un ensemble détonnant.

En seconde partie, nous accueillons les SWEET POPPINS.

Quatre femmes revisitent les standards de façon stupéfiante avec audace, et créativité.

Avec Katell Dupin, Cécile d’Harcourt, Pauline Corbaze et Juliette Chevalier. +33 6 85 11 53 27 http://jazzinbreizh.fr/ Soirée de jazz vocal

En première partie, le quartet ALEA composé de Anne-Lise Letertre au chant, Antoine Henry à la guitare, Gabriel Jégo aux percussions et Stéphane Leguérinel à la trompette.

Jazz et swing au rendez-vous. Un ensemble détonnant.

En seconde partie, nous accueillons les SWEET POPPINS.

Quatre femmes revisitent les standards de façon stupéfiante avec audace, et créativité.

Avec Katell Dupin, Cécile d’Harcourt, Pauline Corbaze et Juliette Chevalier. Salle polyvalente 2 Rue du Stade Créhen

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Créhen Autres Lieu Créhen Adresse Créhen Côtes d'Armor Salle polyvalente 2 Rue du Stade Ville Créhen lieuville Salle polyvalente 2 Rue du Stade Créhen Departement Côtes d'Armor

Créhen Créhen Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crehen/

Jazz in Breizh Créhen 2022-07-23 was last modified: by Jazz in Breizh Créhen Créhen 23 juillet 2022 2 Rue du Stade Salle polyvalente Créhen Côtes d'Armor

Créhen Côtes d'Armor