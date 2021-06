Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Jazz in Arles – Laure Donna & Lilian Bencini Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Jazz in Arles – Laure Donna & Lilian Bencini Arles, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Arles. Jazz in Arles – Laure Donna & Lilian Bencini 2021-07-05 12:30:00 12:30:00 – 2021-07-05 Croisière 2b, avenue Victor Hugo

Arles Bouches-du-Rhône Arles Laure DONNAT, voix

Lilian BENCINI, contrebasse



Les deux artistes forment un duo voix-contrebasse au charme renversant qui n’en n’est pas à sa première collaboration. Avec Voix Divines, ils proposent un moment intimiste et sensible qui offre l’opportunité de redécouvrir les chansons des grandes voix du répertoire, de Nina Simone à Billie Holiday, en passant par Janis Joplin ou encore Aretha Franklin. Les deux artistes forment un duo voix-contrebasse au charme renversant qui n’en n’est pas à sa première collaboration. mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78 http://www.lemejan.com/ Laure DONNAT, voix

Croisière 2b, avenue Victor Hugo Ville Arles