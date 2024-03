JAZZ IN ARLES Claude Tchamitchian 4tet Arles, jeudi 23 mai 2024.

Claude Tchamitchian est de retour sur la scène de Jazz in Arles avec Vortice , sa nouvelle création en forme de grande valse foraine colorée. La pianiste Francesca Han ouvrira la soirée avec un récital à la recherche de la beauté pure.

CLAUDE TCHAMITCHIAN 4tet

Catherine Delaunay clarinette

Christophe Monniot saxophones alto et sopranino

Bruno Angelini piano, claviers, électronique

Claude Tchamitchian contrebasse, compositions



(+ Francesca Han)







La pianiste Francesca Han a la bougeotte. Coréenne, elle part faire ses études musicales aux États-Unis… puis revient… puis repart pour s’installer au Japon… pour enfin poser ses valises dans le sud de la France en 2019. Elle a son actif plusieurs albums enregistrés dans les différents pays où elle a séjourné, dont Illusion réalisé à N.Y. avec Ralph Alessi, Drew Gress, Corcoran Holt et Justin Brown.



Contrebassiste, à la fois partenaire demandé dans des contextes très variés et leader d’un orchestre à géométrie variable, Claude Tchamitchian est particulièrement présent depuis la fin des années 1980 sur toutes les scènes et sur tous les fronts mêlant jazz, musiques improvisées et musiques traditionnelles. “Vortice” est une création pour musique et lumières. Une grande valse foraine colorée, hommage aux sensations joyeuses de son enfance lorsqu’il découvrait émerveillé les décors et les numéros enchanteurs sous les chapiteaux. Lorsque les marionnettes s’animaient devant lui, avec éclat, mystère et poésie. Tout un vocabulaire, des images et des sentiments auxquels il redonne vie et vertige en huit compositions dédiées, sans nostalgie mais non sans magie. Accompagnés par des amis, comme on le fait pour se rendre à une fête, il nous convie aussi à ce rendez-vous plein de jolies promesses qui seront tenues, nous en sommes absolument certain.nes.



SOIRÉE ORGANISÉE EN COPRODUCTION AVEC LE JAZZ CLUB AJMI-AVIGNON 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 20:30:00

fin : 2024-05-23

Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mejan@actes-sud.fr

