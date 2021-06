Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Jazz in Arles – Christophe Monniot & Didier Ithursarry Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Jazz in Arles – Christophe Monniot & Didier Ithursarry 2021-07-07

HYMNES À L'AMOUR – 2e CHANCE

Christophe MONNIOT, saxophones

Didier ITHURSARRY, accordéon



Christophe MONNIOT, saxophones

Didier ITHURSARRY, accordéon

Saxophoniste au lyrisme épidermique et lunaire, Christophe Monniot rencontre le merveilleux basque Didier Ithursarry pour un duo tendre. Tous les deux y développent, dans une luxuriante forêt acoustique, la liberté et la pulsation du jazz, la sophistication formelle du domaine contemporain. En un mot, comme disait Brel au sujet du chant : "ceci n'est pas une valse, mais ça se danse quand même ! "

Christophe MONNIOT, saxophones

Didier ITHURSARRY, accordéon



dernière mise à jour : 2021-06-24

