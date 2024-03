Jazz In Arles Chapelle du Méjan Arles, mercredi 22 mai 2024.

Jazz In Arles 28e édition du 22 au 25 mai 2024. l’association du Méjan vous invite à vivre, quatre jours durant, au rythme du jazz. 22 – 25 mai Chapelle du Méjan Pass Jazz in Arles : 60 € (4 soirées)

20 € : plein tarif

18 € : tarif abonnés Méjan / adhérents AJMI

10€ : tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)

Gratuité : enfants -12 ans, élèves du Conservatoire de musique (tarif réduits pour les accompagnants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T20:30:00+02:00 – 2024-05-22T22:59:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

Du 22 au 25 mai 2024, l’association du Méjan vous invite à vivre, quatre jours durant, au rythme du jazz. Le festival Jazz in Arles vous proposera une programmation de concerts de jazz de grande qualité artistique avec des artistes de renommée nationale, internationale mais également des artistes régionaux et locaux nous permettant de faire découvrir les différentes facettes du jazz actuel. Cette programmation musicale sera accompagnée d’événements culturels divers en association avec la librairie Actes Sud et le Cinéma du Méjan afin d’offrir une proposition artistique complète.

Ce festival de jazz se veut intimiste et accessible tout en présentant édition après édition une programmation exigeante et découvreuse de talent. C’est aussi l’occasion d’écouter des artistes internationaux rarement entendus en France.

Mercredi 22 mai – 20h30

CAMILLE BERTAULT 5tet

Camille Bertault : voix

Fady Farah : piano

Samuel F’hima : contrebasse

Minino Garay : percussions

Julien Alour : trompette

+ Adèle Viret 4tet

Adèle Viret : Violoncelle

Oscar Viret : Trompette

Wajdi Riahi : Piano

Pierre Hurty : Batterie

Deux artistes féminines prennent le lead de cette soirée d’ouverture de Jazz in Arles 2024 avec le quartet d’Adèle Viret, lauréat de Jazz Migration #9, et Camille Bertault qui retrouve pour la première fois le quintet avec qui elle tourne depuis plusieurs années.

Jeudi 23 mai – 20h30

CLAUDE TCHAMITCHIAN 4tet

Catherine Delaunay : clarinette

Christophe Monniot : saxophones alto et sopranino

Bruno Angelini : piano, claviers, électronique

Claude Tchamitchian : contrebasse, compositions

+ Francesca Han

Claude Tchamitchian est de retour sur la scène de Jazz in Arles avec « Vortice », sa nouvelle création en forme de grande valse foraine colorée. La pianiste Francesca Han ouvrira la soirée avec un récital à la recherche de la beauté pure.

Vendredi 24 mai 20h30

YOANN LOUSTALOT Trio – Yeti

Yoann Loustalot : trompette

Giani Caserotto : guitare

Stefano Lucchini : percussions

+ Capucine Ollivier Trio

Capucine Ollivier : voix

Alain Soler : guitare

Julien Labergerie : saxophone

Voix mélodique et singulière de la trompette européenne, à la sonorité unique, Yoann Loustalot réunit pour ce nouveau trio le guitariste Giani Caserotto et le batteur Stefano Lucchini. En première partie, le trio de Capucine Olivier forme une ambiance diffuse autour de sa voix, remarquable interprète du jazz.

Samedi 25 mai 20h30

JOWEE OMICIL 4tet

Jowee Omicil : clarinette, Saxophone

Jendah Manga : basse

Arnaud Dolmen : batterie

Franck Mantegari : batterie

Concert spectaculaire de Jowee Omicil pour clôturer cette 28e édition de Jazz in Arles ! Jowee Omicil opère un véritable éloge aux Dieux du Free Jazz. Ce sont des notes d’amour à Ornette Coleman. Une cérémonie d’une heure d’improvisation non-stop, une cérémonie sacrée de guérison à des fins de méditation.

Chapelle du Méjan Place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 56 78 http://www.lemejan.com

concert jazz

DR