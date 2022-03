JAZZ IN ARLES – 26e édition Chapelle du Méjan, 10 mai 2022, Arles.

JAZZ IN ARLES ————- ### 26e édition du 10 au 21 mai 2022 ——————– ### Chapelle du Méjan Jazz in Arles est de retour avec une programmation ouverte et éclectique, à l’image du jazz. Une programmation qui vous réserve de belles surprises, avec des concerts gratuits et des concerts en soirée où nous aurons le plaisir d’accueillir de jeunes musiciens prometteurs (le brillant trio Suzanne, lauréat du Jazz Migration #7) ainsi que des artistes confirmés prestigieux (Émile Parisien, Theo Croker, Jeanne Added, Daniel Erdmann, pour ne citer qu’eux). À tous les amoureux du jazz, rendez-vous à partir du 10 mai ! **Mardi 10 mai** **à 18 heures** **Musée Départemental Arles Antique** CONCERT GRATUIT – entrée libre Nicolas BIANCO, contrebasse Federico CASAGRANDE, guitare La 26e édition de Jazz in Arles s’ouvre au Musée départemental Arles antique avec un duo tendre et attachant. Dans leur dernier album “l’Homme Monotone”, Nicolas Bianco à la contrebasse et Federico Casagrande à la guitare, ont voulu rendre hommage à Bill Evans le magicien de la valse jazz. **Mercredi 11 mai** **à 18 h 30** **Chapelle du Méjan** CONCERT-APÉRO – entrée libre Pascal CHARRIER, guitare Leïla SOLDEVILA, contrebasse Thibault PERRIARD, batterie Le trio Jazz Experience de Pascal Charrier joue un Jazz très actuel où se mêlent recherches sur le rythme et les harmonies, et dans lequel écriture et improvisation ont parts égales. Une musique livrée dans une grande simplicité, un son épuré, qui tend vers les origines du Jazz US traditionnel. **Mardi 17 mai** **à 20 h 30** **Chapelle du Méjan** YES IS A PLEASANT COUNTRY Jeanne ADDED, voix Vincent Lê QUANG, saxophones Bruno RUDER, piano Jeanne Added, Vincent Lê Quang et Bruno Ruder forment un vrai trio, une combinaison complice du vocal et de l’instrumental qui part explorer le terrain sonore de la voix, du piano et du saxophone. Entre répertoire improvisé et compositions, le trio offre une expérience musicale inédite, hors du temps. **Mercredi 18 mai** **à 20 h 30** **Chapelle du Méjan** PRONTO ! Daniel ERDMANN, saxophone ténor Bruno ANGELINI, piano Hélène LABARRIÈRE, contrebasse Christophe MARGUET, batterie Christophe Marguet et Daniel Erdmann prolongent leur collaboration en invitant deux figures majeures de la scène du jazz européen : Bruno Angelini et Hélène Labarrière. “Pronto !” signifie prêt, être prêt, se tenir prêt et résonne comme une urgence de vivre l’instant présent, l’intensité du moment. **Jeudi 19 mai** **à 20 h 30** **Chapelle du Méjan** TENTHISH Jeb PATTON, piano Fabien MARCOZ, contrebasse Bernd REITER, batterie Jeb Patton est l’un des pianistes les plus appréciés de la scène new-yorkaise.. Il donne ici un album magnifique où l’on admire l’étendue de sa culture pianistique, un véritable hommage au piano jazz. Il s’associe sur la scène du Méjan au contrebassiste Fabien Marcoz et le batteur Bernd Reiter. **Vendredi 20 mai** **à 20 h 30** **Chapelle du Méjan** Claude TCHAMITCHIAN, contrebasse *** LOUISE Émile PARISIEN, saxophone • Theo CROKER, trompette Manu CODJIA, guitare • Roberto NEGRO, piano Joe MARTIN, contrebasse • Nasheet WAITS, batterie Voilà une double soirée à ne pas rater ! D’abord la contrebasse de Claude Tchamitchian qui vous emmènera vers un jazz métissé et haut en couleurs. Nous avons ensuite l’immense honneur d’accueillir le sextet international d’Emile Parisien à l’occasion de la sortie de leur album “Louise”. **Samedi 21 mai** **à 20 h 30** **Chapelle du Méjan** SUZANNE [JAZZ MIGRATION #7] Hélène DURET, clarinettes & voix • Pierre TEREYGEOL, guitare & voix Maëlle DESBROSSES, alto & voix *** COOKING Géraldine LAURENT, saxophone • Paul LAY, piano Yoni ZELNIK, contrebasse • Donald KONTOMANOU, batterie Le trio Suzanne, lauréat du Jazz Migration #7, ouvrira cette soirée avec des folksongs d’un siècle nouveau. Le quartet de Géraldine Laurent vous offrira ensuite un jazz savoureux et addictif. Un savant mélange d’alliages qui mettent l’oreille en appétit et stimulent l’envie d’écouter pour cette soirée de clôture !

20 € plein tarif | 16 € abonnés AJMI-adhérents Méjan | 8 € étudiants, demandeurs d’emploi | Gratuit -12ans | Pass Jazz in Arles : 60 € (disponible jusqu’au 17 mai)

Chapelle du Méjan Place Nina-Berberova 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



