Jazz in Arles – 26e édition Arles, 10 mai 2022, Arles.

Jazz in Arles – 26e édition Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle du Méjan Arles

2022-05-10 – 2022-05-21 Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle du Méjan

Arles Bouches-du-Rhône

8 20 Jazz in Arles est de retour avec une programmation ouverte et éclectique, à l’image du jazz. Une programmation qui vous réserve de belles surprises, avec des concerts gratuits et des concerts en soirée où nous aurons le plaisir d’accueillir de jeunes musiciens prometteurs (le brillant trio Suzanne, lauréat du Jazz Migration #7) ainsi que des artistes confirmés prestigieux (Émile Parisien, Theo Croker, Jeanne Added, Daniel Erdmann, pour ne citer qu’eux). À tous les amoureux du jazz, rendez-vous à partir du 10 mai !



Mardi 10 mai à 18 heures au Musée Départemental Arles Antique

CONCERT GRATUIT – entrée libre

Nicolas BIANCO, contrebasse

Federico CASAGRANDE, guitare



Mercredi 11 mai à 18 h 30 à la Chapelle du Méjan

CONCERT-APÉRO – entrée libre

Pascal CHARRIER, guitare

Leïla SOLDEVILA, contrebasse

Nicolas POINTARD, batterie



Mardi 17 mai à 20 h 30 à la Chapelle du Méjan

YES IS A PLEASANT COUNTRY

Jeanne ADDED, voix

Vincent Lê QUANG, saxophones

Bruno RUDER, piano



Mercredi 18 mai à 20 h 30 à la Chapelle du Méjan

PRONTO !

Daniel ERDMANN, saxophone ténor

Bruno ANGELINI, piano

Hélène LABARRIÈRE, contrebasse

Christophe MARGUET, batterie



Jeudi 19 mai à 20 h 30 à la Chapelle du Méjan

TENTHISH

Jeb PATTON, piano

Fabien MARCOZ, contrebasse

Bernd REITER, batterie



Vendredi 20 mai à 20 h 30 à la Chapelle du Méjan

Claude TCHAMITCHIAN, contrebasse



LOUISE

Émile PARISIEN, saxophone • Theo CROKER, trompette

Manu CODJIA, guitare • Roberto NEGRO, piano

Joe MARTIN, contrebasse • Nasheet WAITS, batterie



Samedi 21 mai à 20 h 30 à la Chapelle du Méjan

SUZANNE [JAZZ MIGRATION #7]

Hélène DURET, clarinettes & voix • Pierre TEREYGEOL, guitare & voix

Maëlle DESBROSSES, alto & voix



COOKING

Géraldine LAURENT, saxophone • Paul LAY, piano

Yoni ZELNIK, contrebasse • Donald KONTOMANOU, batterie

Jazz in Arles vous réserve de belles surprises, avec des concerts où nous aurons le plaisir d’accueillir de jeunes musiciens prometteurs ainsi que des artistes confirmés prestigieux.

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

