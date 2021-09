Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Jazz & Grande Bretagne L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Jazz & Grande Bretagne L’Azimut – Théâtre La Piscine, 16 décembre 2021, Châtenay-Malabry. Jazz & Grande Bretagne

le jeudi 16 décembre à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Compositions originales inspirées par la culture de la Grande-Bretagne, hymne national revisité, hommages à Queen ou à Genesis : les douze musiciens de Pee Bee n’écartent aucun style et aucune époque pour pour évoquer avec humour le pays des punks, du gigot à la menthe et du whisky. Un cocktail musical so british.

De 5,50 € à 20 €

Pee Bee L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T09:30:00 2021-12-16T10:30:00;2021-12-16T12:30:00 2021-12-16T13:30:00

