JAZZ & GOUTTE D’OR Le 360 Paris Music Factory, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 18h30 à 21h

Soirée jazz et Goutte d’Or Trois musiciens du quartier se réunissent autour de thèmes solaires boogaloo pour un apéritif de grande qualité. Des invités jammeurs sont attendus… Nos amis et voisins de la Brasserie de la Goutte d’Or accompagneront cette journée avec une sélection de leurs bières Craft. De la légèreté, de la profondeur et du goût.

Les Week-end Musicaux du 360

Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous cet été, chaque samedi soir et dimanche midi, pour un rendez-vous live de grande qualité. Notre terrasse ensoleillée et notre espace de restaurant seront rythmés par des sonorités éclectiques allant du jazz à la musique traditionnelle persane, de la samba brésilienne à la rumba cubaine, du Gwo Ka antillais aux tambours mandingues…

En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’une tapas méditerranéenne et d’une boisson rafraîchissante, dans un quartier populaire ouverts à tous.

Limite de personnes selon les mesures sanitaires.

Participation musique : Tarifs majorés de 25%.

Ce spectacle est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été.

« L’été culturel est une initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France ».

Le 360 Paris Music Factory 32, rue Myrha Paris 75018

