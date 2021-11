Paris Sunset & Sunside île de France, Paris JAZZ & GOÛTER fête Noël Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 25 décembre 2021

de 17h à 17h50

Le samedi 25 décembre 2021

de 15h à 15h50

payant

Jazz & Gouter, le concept qui cartonne chaque dimanche à l’heure du goûter est de retour! Vous avez le choix entre deux séances : 15h ou 17h ! Retrouvez nos thématiques incontournables : La Reine des Neiges Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Michael Jackson, les Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, James Bond, Herbie Hancock, Nina Simone… Des classiques à faire découvrir aux plus petits, pour le plaisir des plus grands ! A partir de 2-3 ans • Tarif unique à 12 euros • Formule Goûter en vente à 5€ sur place (cake, bonbons, boisson) • Environ 50 minutes sans pause Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660

