JAZZ & GOUTER FETE MARDI GRAS AVEC MATTHIEU BORE SUNSET, 19 février 2023, PARIS.

JAZZ & GOUTER FETE MARDI GRAS AVEC MATTHIEU BORE SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 15:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente Jazz & Gouter, le concept qui cartonne chaque dimanche à l’heure du goûter est de retour! Vous avez le choix entre deux séances : 15h ou 17h ! Retrouvez nos thématiques incontournables : La Reine des Neiges Walt Disney, Ella Fitzgerald & Billie Holiday, Michael Jackson, les Beatles, Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, James Bond, Herbie Hancock, Nina Simone… Des classiques à faire découvrir aux plus petits, pour le plaisir des plus grands ! Matthieu Boré Matthieu Boré

