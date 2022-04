Jazz Festival Roger Mennillo Saint-Cannat, 8 juillet 2022, Saint-Cannat.

Jazz Festival Roger Mennillo Jardin Public Joseph Richaud Domaine de Beaupré DN7 Saint-Cannat

2022-07-08 – 2022-07-09 Jardin Public Joseph Richaud Domaine de Beaupré DN7

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

Au programme :



// Vendredi 8 Juillet //

● À 20h30, Set 1 Thibaud Mennillo Leportois (piano solo) “Spiritualité”

Thibaud est le petit fils du pianiste Roger Mennillo, et autodidacte…Il s’inspire des motifs de McCoy Tyner, Thelonious, Monk, Keith Jarrett, Chick Corea, ou encore Bill Evans… Avec ses compositions, il vous embarque dans un voyage sensoriel au cœur de son univers intérieur, espace immatériel et onirique, c’est là qu’il cherche et évolue.

● À 22h, Set 2 George Cables 4tet Jérôme Jennings( d) Darryl Hall (b) Piero Odorici (ts).

Né à New York en 1944, George Cables suit une formation classique dans sa jeunesse, mais est rapidement séduit par le potentiel de liberté d’expression qu’il avait entendu dans le jazz. En 1971, il devient une figure importante de la scène jazz de Los Angeles, où il réside, puis de San Francisco. Il enregistre avec les saxophonistes Joe Henderson et Sonny Rollins (“Next Album”), les trompettistes Freddie Hubbard et Woody Shaw (“Blackstone Legacy”), et Bobby Hutcherson. La demande pour son accompagnement sensible augmente, et Dexter Gordon l’invite dans son quartet en 1977. Il devient également le pianiste préféré du saxophoniste Art Pepper et joue avec Joe Henderson, Roy Haynes, Max Roach, Art Blakey, Sonny Rollins, Freddie Hubbard, Woody Shaw, Sarah Vaughan, Tony Williams, Bobby Hutcherson et Dizzy Gillespie. George Cables est une voix majeure du jazz moderne, connu pour ses interprétations de compositions classiques et son style d’écriture innovant.

T.Mennillo George Darryl Jerome Monty Ugo Laure Lilian

Leportois Cables Hall Jennings Alexander Lemarchand Donnat Bencini



//Samedi 9 Juillet //

● À 20h30, Set 1 Laure Donnat (v) Ugo Lemarchand (p) Lilian Bencini (b) proposent de redécouvrir les grandes voix de l’histoire de la chanson, éternelles étoiles telles Aretha Franklin, Janis Joplin, Nina Simone, Billie Holiday et tant d’autres…Le trio revisite les thèmes célèbres dont tous se souviennent, les passages sublimes de balades intimistes et sensibles ou de rythmes effrénés inoubliables qui ont fait l’histoire du Blues, du Jazz ou encore de la World music…

● à 22h, Set 2 Monty Alexander trio Monty Alexander est un habitué de notre Festival ! Nous le retrouvons avec joie…Il est né en 1944 à Kingston (Jamaïque) Il découvre seul le piano à 4 ans, reçoit ses premières leçons de piano classique à 6 ans, choisit le jazz à 14 ans et dirige peu après l’orchestre de danse Monty and The Cyclones…

Festival de Jazz 25e édition, à Saint-Cannat : 2 soirées, 2 pianistes de notoriété mondiale.

chris.artexpression@gmail.com +33 4 42 57 21 56 http://jazzfestivalrogermennillo.com/

dernière mise à jour : 2022-04-11 par