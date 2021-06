Jazz Festival Roger Mennillo : Kenny Barron Quartet Saint-Cannat, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Cannat.

Jazz Festival Roger Mennillo : Kenny Barron Quartet 2021-07-10 19:30:00 – 2021-07-10 Jardin Joseph Richaud 7-4 Rue Richard

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône Saint-Cannat

Le 10 juillet à 20h30 :

Avec le pianiste Kenny Barron, véritable légende du jazz, le célèbre batteur Jonhathan Blake, et pour terminer de vous séduire, le contrebassiste Peter Washington et le vibraphoniste Steve Nelson qui sont de la fête, il ne reste plus qu’à vous installer pour profiter à fond de ce concert. Un grand moment.



Kenny Barron fut le premier invité du Jazz Festival en 1999 dans les anciennes Carrières de Rognes, puis à Jazz à Beaupré à partir de 2005, et c’est avec un plaisir toujours renouvelé qu’il est accueilli tous les 2 ou 3 ans. Il revient cette année en quart, accompagné de trois prestigieux musiciens.



Johnathan Blake est né à Philadelphie en 1976. Il débute la batterie à 10 ans. Plus tard il étudie avec Rufus Reid, John Riley, Steve Wilson… « Grâce à des années d’adhésion au Tom Harrell Quintet, Kenny Barron Trio et à d’autres ensembles de haut niveau, il a récolté les avantages d’une exposition prolongée aux grands de notre temps: la sensation vertigineuse d’être à la fois légèrement en retard sur le rythme tout en se précipitant dans la prochaine mesure. Il est sans égal parmi les jeunes batteurs pour la clarté de son rythme et son swing incisif ».



Steve Nelson a joué et enregistré avec Kenny Barron, Bobby Watson, Mulgrew Miller, Johnny Griffin et Jackie McLean,…



Peter Washington a joué et enregistré avec Benny Golson, Milt Jackson, Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Hank Jones, Lionel Hampton, l’Orchestre Gil Evans,…



Piano Kenny Barron

Batterie Johnathan Blake

Contrebasse Peter Washington

Vibraphone Steve Nelson



Le 11 à 19h30 :

Hommage à Roger Mennillo avec un concert gratuit.

Jazz Festival Roger Mennillo au Jardin Joseph Richaud de St Cannat.

http://www.ville-saint-cannat.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-24 par